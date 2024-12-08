YUVALAKSPOR DÖKTÜRÜYOR 7-0

​​​​​​​Sakarya 1.Amatör Küme D gurubunda mücadele eden Lider Yuvalakspor gerek oynadığı futbol ve gerekse attığı gollerle göz kamaştırmaya devam ediyor.

Sakarya 1.Amatör Küme D gurubunda mücadele eden Lider Yuvalakspor gerek oynadığı futbol ve gerekse attığı gollerle göz kamaştırmaya devam ediyor.

Yuvalakspor bugün sahasında konuk ettiği D gurubu 3.sü Akçayspor’a da gol yağdırdı. Maçın hakeminin gününde olmadığı karşılaşmada Yuvalakspor rakibine hiç pozisyon vermeden tek kale oynadı.

Maçın yıldızı ise rakip kaleye 5 gol atan Salih’ti. Kaptan Hakan’ın da 2 gol attığı karşılaşma sırasında hakem kararlarına devamlı itiraz eden Akçayspor’dan Cihat ilk yarının 45. Dakikasında Kırmızı kart görerek takımını on kişi bıraktı.

Salih İlk yarının 19,37 ve 39. Dakikasında attığı gollerle takımını 3-0 öne geçirirken kaptan Hakan 43. Dakikada bir gol daha atınca ilk yarı 4-0 tamamlandı.

Maçın ikinci yarısı da Yuvalaspor’un üstünlüğü ile geçti. Tecrübeli kaleci Şener’e top gelmedi desek yeridir.

Maçın 68 ve 78. Dakikalarında Salih takımına 2 gol daha kazandırınca durum 6-0 oldu. Gole doymayan Yuvalakspor 86. Dakikasında Kaptan Hakan skoru belirleyen golü attı ve maç 7-0 oldu.

Amatör kümede 9. Hafta maçları oynandı. Yuvalaksporun bir maçı ertelendi. 8 Maçını oynayan Yuvalakspor bütün maçlarını kazanarak namağlup yoluna devam ediyor. 24 puanlı 1 maçı eksik olan yuvalaksporun en yakın takipçisi Arifiye Atılgan’ın 20 puanı var. 3.cü takım Akçay onun da 16 puanı bulunuyor.

Yuvalakspor haftaya 9 puanlı Karapınar takımı ile deplasmanda karşılaşacak.

SAHA: Akyazı suni çim

HAKEMLER: Hamza Seyyar-Emirhan Konyalı- Fatmagül Güzel

YUVALAKSPOR:7 AKÇAYSPOR : 0

YUVALAKSPOR: Şener** Mehmet**(Muhammet**)Hasan*** Bilal*** Hamza** (Semih**) Fatih** (Emirhan**) Berkay**(Bedirhan**) İbrahim*** Salih**** Hakan *** Selami***

ANTRENÖR: Özgür Kaya

AKÇAYSPOR: Oğuzhan** Samat ** Serkan** Burak ** M.Can** Eymen *** Onur** (Mirac**) Cihat** (Batuhan**) Mehti** (Nail**) B.Ali** (Yunus Emre**) Erkan** Cihat Dk. 45 Kırmızı katr

ANTRENÖR: Sinan Panda

GOLLER: Dk.12, 37, 38, 61,78 Salih, Dk. 43, 86 Hakan (Yuvalakspor)

KK: Dk. 45 Cihat (Akçayspor)