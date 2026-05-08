Emekliliğin tadını çıkarıyorlar

Hasan Sadıkoğlu emekli Polis Memuru, Nihat Sezer emekli Sağlık Memuru, Salih Boğaz emekli ve eski terziler Odası başkanı, Muzaffer Memişoğlu emekli iş insanı, Hasan Kaymaz emekli sanayide çalışan motor ustası.

5’i de Akyazı çarşı içinde bir araya gelmişler geziyorlar. Hem eski günlerini birbirlerine anlatıyorlar, hem de emekliliğin tadını çıkarmaya çalışıyorlar.

Biz çalışırken zamanında çok cefalar çektik ama bugünleri de gördük diyen emekli polis memuru Hasan Sadıkoğlu, aslen Trabzonluyum ama emekli olduktan sonra Akyazı’ya yerleştim diyor ve Akyazılılarla kanım kaynadı. Kendimi de Akyazılı sayıyorum ve onlara hizmet etmekten de mutluluk duyuyorum açıklaması yapması onun mutluluğunun en güzel göstergelerinden biri olarak değerlendirildi.