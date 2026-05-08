8 Odanın 6’sı destek vereceğini açıkladı

Önümüzdeki günlerde yapılacak SESOB seçiminde Birlik başkanlığına aday olacağını açıklayan ve çalışmalarını da sıkı şekilde yürütmekte olan Sakarya Meyveciler ve Sebzeciler Odası başkanı Muzaffer Kabacan, geldiği Akyazı’da mevcut olan 8 Odadan 6 sının desteklerini almayı başardı.

Oda başkanları ve oy verecek olan üyeleri ile İnci Balık’ta bir araya gelen ve akşam yemeği yiyen Muzaffer Kabacan’a hem Oda başkanları, hem de yönetim kurulu üyeleri seçimde kendisini destekleme sözü verdi.

Edinilen bilgiye göre Akyazı Ağaç İşleri başkanı Birol Yılmaz ile son olarak da yemekli toplantıdan toplantı bitmeden ayrılan Birlik Yönetim Kurulu Üyesi ve Akyazı Bakkallar Odası Başkanı Hüseyin Kaliç’in, Kabacan’ı desteklemeyecekleri yönünde karar aldığı, kendisinin Birlik seçiminde bir başka adayla birlikte olacağı da kulislere yansıdı. Ağaç İşleri Başkanı Birol Yılmaz ve arkadaşlarının bir başka adayla birlikte olacağı daha önce edinilen bilgiler içinde yer almıştı.