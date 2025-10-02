VATANDAŞLAR SORUYOR: SOSYAL GELİŞİM MERKEZİ BAHÇESİNE YAPILAN   WC NEDEN AÇILMIYOR

  • Anasayfa
Giriş Tarihi : 02-10-2025 23:03

​​​​​​​Akyazı Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi bahçesinde inşa etmeye başladığı ve bir süreden beri bir türlü bitirilemeyen WC’nin neden geciktirildiği ve hizmete açılmadığı hususunda

Akyazı Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi bahçesinde inşa etmeye başladığı ve bir süreden beri bir türlü bitirilemeyen WC’nin neden geciktirildiği ve hizmete açılmadığı hususunda dert yanarak belediye yetkililerini hizmete davet ediyor.

Yine vatandaşlar  bu alanda oyun guruplarının bulunduğunu bilhassa akşam saatlerinde çocuklarını oynamaları için bu alana getirdiklerini  dolayısı ile büyük kalabalıkların oluştuğunu, ilçede bir yürüyüş alanı olmaması nedeniyle de yürüyüşlerini  gelişim merkezi binasının çevresinde yaptıklarını, Bu alanda Perşembe günleri  kumaş pazarının kurulmasının da kalabalık bir topluluğun oluştuğunu belirterek  WC ihtiyacına ihtiyaç duyulduğunu belirterek çevre kirlilikleri oluşmakta olup bu durum halk sağlığı açısından da tehlike yaratmakta olduğunu söylüyorlar.

Belediyemizin  wc binasının bir an önce tamamlayıp halkın hizmetine sunmasını beklediklerini  belirten Akyazı’lı vatandaşlar  Belediye Başkanı Bilal Soykan’nın  bu konuya öncelik vermesini  istiyoruz, yoğun bir şekilde kalabalıkların kullandığı bu ananın temiz tutulması şart  olduğunun anlaşılmasını beklediklerini ifade ettiler.

 

 

