VATANDAŞLAR SORUYOR: SOSYAL GELİŞİM MERKEZİ BAHÇESİNE YAPILAN   WC NEDEN AÇILMIYOR

Akyazı Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi bahçesinde inşa etmeye başladığı ve bir süreden beri bir türlü bitirilemeyen WC’nin neden geciktirildiği ve hizmete açılmadığı hususunda dert yanarak belediye yetkililerini hizmete davet ediyor.

Yine vatandaşlar bu alanda oyun guruplarının bulunduğunu bilhassa akşam saatlerinde çocuklarını oynamaları için bu alana getirdiklerini dolayısı ile büyük kalabalıkların oluştuğunu, ilçede bir yürüyüş alanı olmaması nedeniyle de yürüyüşlerini gelişim merkezi binasının çevresinde yaptıklarını, Bu alanda Perşembe günleri kumaş pazarının kurulmasının da kalabalık bir topluluğun oluştuğunu belirterek WC ihtiyacına ihtiyaç duyulduğunu belirterek çevre kirlilikleri oluşmakta olup bu durum halk sağlığı açısından da tehlike yaratmakta olduğunu söylüyorlar.

Belediyemizin wc binasının bir an önce tamamlayıp halkın hizmetine sunmasını beklediklerini belirten Akyazı’lı vatandaşlar Belediye Başkanı Bilal Soykan’nın bu konuya öncelik vermesini istiyoruz, yoğun bir şekilde kalabalıkların kullandığı bu ananın temiz tutulması şart olduğunun anlaşılmasını beklediklerini ifade ettiler.