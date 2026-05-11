Muhtar işin peşini bırakmıyor

rağmen bir türlü yapılmayan köprü ile ilgili başlattığı çalışmanın peşini bırakmıyor.

Fırsat bulduğu her yer ve zamanda köprü meselesini dile getiren ve yetkililerden de yapılmasını talep ettiği köprüyle ilgili olarak son olarak da partisiyle ilgili çalışma yapmak üzere Mahallesine gelen AKP Sakarya Milletvekili Ali İnci’ye de durumu aktardı ve köprünün yapımı konusunda kendisinden yardım talebinde bulundu.

Yapılması gereken köprünün hayati önem arz ettiğinin altını çizen ve hiçbir şartta bu işin peşini bırakmayacağını söyleyen Muhtar Çakmakçı, köprünün yapılması ile ilgili hiçbir engelimiz kalmadı. Yapılması gerekenlerin hepsini yaptık ve dosyayı tamamladık. Ne var ki, bizim bu çalışmalarımız bir türlü karşılık bulmadı. Bizde işin peşini bırakmamaya kendimizi adadık. Şimdi de Milletvekilimiz Ali İnci Bey’e durumu aktardık. İnşallah karşılık bulur ve köprümüze kavuşuruz açıklaması yaptı.