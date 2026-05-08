Üç Kategoride dereceye girdiler

​​​​​​​Bursa Yenişehir’de gerçekleşen yarışmalarda Akyazılı avcılar 3 kategoride şampiyon olmayı başararak Akyazı’ya döndüler.

Bursa Yenişehir İlçesinde yapılan yarışmaya katılan Akyazı Avcılar ve Atıcılar Derneğine bağlı atıcılar, birçok sporcunun arasından kürsüye çıkmaları sevindirdi.

Cortinental yetişkinlerde Recep Ali Pehlivan birincilik kürsüsüne çıkarken, Cortinental gençlerde Süheyl Öztemel 2 nci olarak kürsüye çıkmayı başardı. Hayrettin Sağlam’da Seter-Pointer” kategorisinde birinci olarak kürsüye çıktı.

Akyazılı üç avcının dereceye girmeleri Akyazı’da b u spor dalının ne kadar ilerilere gittiğinin bir göstergesi olarak kabul edildi.