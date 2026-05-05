YAĞCILAR GİRİŞİNDE TRAFİK KAZASI 1 YARALI

Akyazı Altındere yolu Yağcılar mevkiinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Akyazı Altındere yolu Yağcılar mevkiinde hafif ticari araç ile otomobil, iddiaya göre dikkatsizlik sonucu çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobilin sürücüsüne bir şey olmazken diğer kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kazayı gören çevre sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralının durumu iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.