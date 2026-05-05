İlçe Spor Müdürü Altun “Her geçen günü daha da büyüyoruz”

​​​​​​​Kendisini ziyaret eden gazeteciler Salim Özyılmaz ve Kenan Certel’e konuşan Akyazı İlçe Spor Müdürü Adem Kasım Altun, Akyazı Spor etkinliklerinde her geçen gün daha da büyüyor ve önemli organizasyonlara imzasını atıyor dedi.

Recep Tayyip Erdoğan spor kompleksinin İlçe merkezine yapılmasının, bu tesisten yararlanmak isteyenlerin daha rahat ve daha kolay bir şekilde gelip sporlarını yaptıktan sonra evlerine gidebileceklerini söyleyen ve bu tesisin İlçe merkezinde yapılmasının çok iyi olduğu fikrini savunan İlçe Spor Müdürü Altun, içinde kapalı ve spor solunu, yüzme havuzu, çeşitli branşlarda faaliyetler gösterilmesine ilişkin her türlü imkanların bulunduğu, günün saat 24’üne kadar açık spor tesisi ve 100’e yakın personeli ile bu tesiste Akyazılılara hizmet veriyoruz. Ayrıca gerek İl Müdürlüğümüzün ve gerekse Genel Müdürlüğümüzün bize verdiği çeşitli organizasyonlar ile Akyazı’ya damgasını vurmayı başardıklarını söyleyen İlçe Spor Müdürü Adem Kasım Altun, nefis stadımızla da bir çok sporcuya da ev sahipliği yaptıklarını ve her türlü organizasyonlara da hazır olduklarını belirterek, hem Spor Kompleksimizin hem de Stadımızın Akyazı’mıza değer kattığını söyleyebilirim diyerek açıklamasını bitirdi.