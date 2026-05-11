Başkanların kar keyfi

​​​​​​​Karapürçek İlçe belediye eski başkanı Orhan Yıldırım ile Akyazı Belediye başkan eski yardımcısı Mehmet Çakmak’ın yaşadıkları kar keyfi dikkatlerden kaçmadı.

Karapürçek İlçe belediye eski başkanı Orhan Yıldırım ile Akyazı Belediye başkan eski yardımcısı Mehmet Çakmak’ın yaşadıkları kar keyfi dikkatlerden kaçmadı.

Birlikte Çiğdem yaylasına çıkan iki eski başkan yaylada karı gördüklerinde çektikleri resimleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak ölümsüzleştirdiler.

Gerek Karapürçek eski belediye başkanı Orhan Yıldırım, gerekse Akyazı belediye eski başkan yardımcısı Mehmet Çakmak, bugün 9 Mayıs 2026 olmasına rağmen her tarafı karla kaplı olan çiğdem yaylasında gördüğümüz bu doğal güzelliği vatandaşlarımızla paylaşmak istedik açıklaması yaptılar.