Anasayfa

Vefat

​​EBRAR MUTLU HUKUK FAKÜLTESİNDEN YENİ MEZUN OLMUŞTU VEFATI YÜREKLERİ YAKTI

Vefat 204 OKUNMA

Akyazı ilçesinden olup Adapazarı’nda ikamet eden ve bir süre önce mezun olduğu hukuk fakültesinin ardından avukatlık sınavına hazırlanırken rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede kanser olduğu belirlenen 27 yaşındaki Ebrar Mutlu, tutulduğu bu amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Akyazı Konuralp Mahallesi halkından merhum Dişçi Osman Mutlu ve Raci Aktürk'ün torunları, Kazım Mutlu'nun kızı, Bekir Aktürk, İlyas, Fahrettin ve Yusuf Mutlu'nun yeğenleri, Ebrar Mutlu'nın cenazesi Akyazı Gazi Süleyman Paşa Camii'nde ikindi sonrası kılınan cenaze namazının ardından Merkez Aile mezarlığında toprağa verildi. Merhume Ebrar Mutlu’ya Cenab-ı Allah'tan rahmet, Mutlu ve Aktürk aileleri ile sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI Taziye : Kazım MUTLU - 05462909090 Yusuf MUTLU – 05334675969