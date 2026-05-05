Akyazı’da yağmur ve kar etkili oldu

​​​​​​​Üç günden beri devam eden olumsuz havalar Akyazı’da hayatı olumsuz etkiledi. Ovada aşırı yağışlar etkili olurken, yüksek yerlerde yağan kar yağışı da etkili oldu.

Yağışlar nedeniyle Mudurnu başta olmak üzere İlçe genelinde mevcut tüm derelerin debileri yükseldi ve hayatı olumsuz olarak etkiledi.

Eski Ankara yolunun üzerinde bulunan Çatalköprü Mahallelisinde bulunan köprüde oradan geçmekte olan Mudurnu suyunun yükselmesi nedeniyle tehlike yaratmasın diye ulaşıma kapatıldı ve üç günden beri yol geçişi D-100 üzerinden veriliyor.

Bu arada aşırı yağışlar nedeniyle bazı yerleşim yerlerinde de heyelanlara sebebiyet verdi. Hanyatak ve Taşyatak Mahallelerini birbirine bağlayan yolda heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Yine aşırı yağışlar nedeniyle güzergahından taşma yapan sel suları nedeniyle bazı mahallerin arazileri sular altında kaldı ve bu durumdan da ekili araziler olumsuz etkilendi.

Ovada bu olumsuzluklar yaşanırken yüksek yerlere de kar yağdı. Yer yer 30 cm yi bulan Kar yağışından Çiğdem yaylası başta olmak üzere yine yükseklerde bulunan yaylalar ve Mahalleler yağan kar yağışından olumsuz şekilde etkilendiler.

Akyazı belediyesi yoğun şekilde yağan yağmur ve yüksek yerlere yağan kar nedeniyle adeta teyakkuza geçti. Yaşanmakta olan olumsuzlukları ortadan kaldırmak için belediye başkanı Bilal Soykan ve yardımcıları ile birlikte belediye personeli tam bir seferberlik halinde Kaymakamlıkla koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye başkanı Bilal Soykan, belediye olarak tam kadro sahadayız. Aşırı yağışlar nedeniyle yükselen su debilerinden Akyazılıların zarar görmemesi için belediye olarak yapılması gereken ne ise onları yapıyoruz açıklaması yaptı.