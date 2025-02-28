TAŞBURUN’DA İNTİHAR

Olay, Akyazı'ya bağlı Taşburun Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre 33 yaşındaki Osman Y. kendine ait olduğu öğrenilen Ahırda Pompalı tüfekle yaşamına son verdi.

Akyazı Taşburun Mahallesi'nde Osman Y. İsimli kişi Ahırda pompalı tüfekle kendini vurarak intihar etti.

Olay, Akyazı'ya bağlı Taşburun Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre 33 yaşındaki Osman Y. kendine ait olduğu öğrenilen Ahırda Pompalı tüfekle yaşamına son verdi.

Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Osman Y.'nin maddi sıkıntılar nedeniyle intihar ettiği düşünülüyor.

Olay 112 İhbar hattına bildirildi. Olay yerine gelen Sağlık ekipleri Osman Y.nin öldüğünü tespit etti. Olay yerine çok sayıda Jandarma ekipleri sevk edilirken olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.