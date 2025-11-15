-
Anasayfa
-
Vefat
-
Seyfeler Mahallesinde Kök Ailesinin acılı bgüMuhlise Kök Dualarla ebediyete uğurlandı
Vefat
Giriş Tarihi : 15-11-2025 23:02 Güncelleme : 15-11-2025 23:21
Seyfeler Mahallesinde Kök Ailesinin acılı bgüMuhlise Kök Dualarla ebediyete uğurlandı
Akyazı Seyfeler Mahallemiz halkından merhum Hüseyin Kök'ün eşi, Mali müşavir Nihat Kök'ün annesi, Mali müşavir Sezgin Özkan'ın anneannesi, emekli öğretmen Mehmet Kök'ün
Akyazı Seyfeler Mahallemiz halkından merhum Hüseyin Kök'ün eşi, Mali müşavir Nihat Kök'ün annesi, Mali müşavir Sezgin Özkan'ın anneannesi, emekli öğretmen Mehmet Kök'ün yengesi Muhlise Kök vefat etti.
Cenazesi Seyfeler Mahallesi Camii'nde öğlen sonrası kılınan cenaze namazının ardından Yuvalak Mahallesi aile kabristanlığında dualarla toprağa verildi.
Bizim Akyazı
Bizim Akyazı