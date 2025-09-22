Servis Şoförlerine seminer

​​​​​​​2025-2026 yılı Eğitim ve Öğretim yılının başlaması nedeniyle öğrencileri taşıyacak olan servis şoförlerine “Trafik kuralları ve Öğrencilerin güvenli bir şekilde taşınmalarına” yönelik bilgilendirme semineri yapıldı.

2025-2026 yılı Eğitim ve Öğretim yılının başlaması nedeniyle öğrencileri taşıyacak olan servis şoförlerine “Trafik kuralları ve Öğrencilerin güvenli bir şekilde taşınmalarına” yönelik bilgilendirme semineri yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can, Okul Müdürleri ve Servis Şoförlerinin katıldığı ve Sosyal Gelişim Merkezinde yapılan seminerde bilgilendirme İlçe Emniyet ve Jandarmanın trafik ekipleri tarafından yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can yaptığı açıklamada “öğrencilerimizin güvenliği her şeyden önce gelir. Servis Şoförlerimizin hizmetlerini dikkatli ve sorumluluk bilinci içinde yapmalarını bekliyoruz” dedi.