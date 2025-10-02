SAKARYA KIZILAY YÖNETİMLERİ KOORDİNASYON TOPLANTISINDA BİR ARAYA GELDİ

Kızılay İl Başkanı Cevdet Koç ve Genel merkez yönetim kurulu Üyesi Zübeyde Hümeyra Çelik tarafından yönetilen toplantı MÜSİAD toplantı salonunda gerçekleşti.

Sakarya Kızılay Şube Başkan ve Yöneticileri 3 ayda bir yapılan İl koordinasyon toplantısı için Bir araya geldi.

Kızılay İl Başkanı Cevdet Koç ve Genel merkez yönetim kurulu Üyesi Zübeyde Hümeyra Çelik tarafından yönetilen toplantı MÜSİAD toplantı salonunda gerçekleşti.

Toplantı katılımcıların kendilerini tanıtımı ile başladı. Genel merkez yönetim kurulu Üyesi Zübeyde Hümeyra Çelik söz alarak Kızılay Genel Merkezinin çalışmaları hakkında genel bir bilgilendirme yaptı. Daha sonra Kızılay Şube ve temsilciliklerinin bir önceki toplantılarından sonra yapmış oldukları çalışmalar gözden geçirildi. Şube ve temsilciliklerin performansları değerlendirildi.

Marmara bölge çözüm ortağı Emre Aydoğmuş ve Şube işlemleri takip ve destek uzmanı Meltem Kiraz Ballı’nın da katıldığı toplantının bundan sonraki bölümünde sinevizyon desteğinde şube ve temsilciliklerinin çalışmalarında izlenecek yol ve uyulması gereken kural ve yöntemler maddeler halinde ele alınarak yöneticiler bilgilendirildi. Bu konularda katılımcıların sordukları sorular cevaplandırıldı. Yönetimlerin sorunları ve önerileri dinlenerek not alındı.

Toplantı Genel merkez yönetim kurulu Üyesi Zübeyde Hümeyra Çelik’in başarı dilekleri ve katılımcılara başarı dilekleri ile tamamlandı.

Kızılay Akyazı Şubesi yönetimi Başkan Mustafa Birincioğlu başkanlığında tam kadro katıldığı koordinasyon toplantısı topluca çektirilen fotoğrafla tamamlandı.