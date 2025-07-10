SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN AKYAZILILARA AŞURE İKRAMI

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, birlik ve beraberliğin simgesi olan Muharrem ayı dolayısıyla anlamlı bir etkinliği düzenledi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, birlik ve beraberliğin simgesi olan Muharrem ayı dolayısıyla anlamlı bir etkinliği düzenledi.

Bu özel ayın manevi atmosferini paylaşmak amacıyla, şehrin 16 ilçesinde vatandaşlara aşure ikramında bulunuyor.

Büyükşehir bu yıl, şehrin en kapsamlı aşure ikramını 4 Temmuz tarihinde Merkez Adapazarı’nda başlattığı aşure günlerini şehrin dört bir yanına taşıyor.

Geleneksel kültürün önemli bir parçası olan ve toplumsal dayanışma ruhunu pekiştiren hem gönülleri hem de ağızları tatlandırıldığı aşure ikramı 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü Akyazı Gazisüleymanpaşa camii önünde öğle namazı sonrası yapıldı.

Büyük şehir Belediyesi ve Akyazı Belediyesi yetkililerinin de hazır bulunduğu aşure ikramına kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.