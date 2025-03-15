S.A.B.A.H.’LILAR İFTARDA BULUŞTU

Kısa adı S.A.B.A.H. olan Sakarya Afet Bilinçlendirme, Afete hazırlama, Arama kurtarma Derneği üyeleri verilen iftar yemeğinde bir araya geldi.
S.A.B.A.H. Derneği başkanı Eczacı İllhan Durgut tarafından verilen iftar yemeği Derneğin eğitim merkezi salonunda verildi.
İftar yemeğine dernek üyeleri eş ve çocuklarının yanı sıra Kızılay Akyazı Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu, Sakarya TRAC Eski Başkanı Mehmet Turalıoğlu, Sunparadise Aliminyum fabrikası genel müdürü Çağatay Bölükbaşı katıldı.
Yemek sonrası Başkan İlhan Durgut derneğin çalışmaları hakkında üyelere bilgi verdi ve üyelerin önerilerini dinledi.