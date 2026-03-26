Karatede Hira Keskin’den altın madalya

​​​​​​​Akyazılı Karateciler gittikleri her yerden madalya alarak dönme başarısı gösteriyorlar. Bu kez de 23-26 Mart tarihlerinde Antalya Didim’de yapılan Karate şampiyonasında Akyazılı Hira Keskin 32 Kg. da altın madalyanın sahibi olarak Akyazı’ya döndü.

Katıldığı ilk şampiyonada altın madalya kazanması Akyazı’da büyüm sevinç yarattı.

Öte yandan Sakarya’da düzenlenen bilek güreşi şampiyonasında birinci olmayı başaran Akyazı TOBB Hüsamettin Bayraktar Ortaokul öğrencisi Zeynep Ceylin Alagöz’de Ayazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can’ı makamında ziyaret etti. Müdür Can’da öğrenciye belge ve bazı hediyeler vererek kendisine ve onu şampiyonaya hazırlayan öğretmenini tebrik etti.

Zeynep Selin Alagaz’ün elde ettiği birincilik okulu TOBB da büyük sevinç yarattı.