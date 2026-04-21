Akyazılı Ahmet Olmuştur THY Genel Müdürü oldu

Türk Hava Yollarında (THY) farklı kısımları görev yapan Akyazı Topağaç Mahallesinden Ahmet Olmuştur THY Genel Müdürü oldu.

Türk Hava Yollarında (THY) farklı kısımları görev yapan Akyazı Topağaç Mahallesinden Ahmet Olmuştur THY Genel Müdürü oldu.

2024 yılından beri THY Genel Müdür yardımcısı olarak çalışan Ahmet Olmuştur’un Genel Müdür olarak atanması hem Topağaç Mahallesinde hem de Akyazı’da sevinçle karşılandı.

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İşletme bölümünde tamamlayan, İşletme İdaresi (MBA) yüksek lisansını Long Island Üniversitesi (Newyork) European Business School (Londra) ve Pöle Üniversitesi Leonard de Vinci (Paris) iş birliğiyle yürütülen Uluslararası program kapsamında aldı.

2000 yılından beri THY’nın çeşitli birimlerinde çeşitli görevlerde bulunan ve 1980 doğumlu Ahmet Olmuştur evli ve üç çocuk babasıdır.