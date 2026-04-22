CHP’liler Gazetemizi ziyaret etti

CHP İlçe başkanı Mustafa Sağır, beraberinde Kadın Kolları başkanı Sevil İltaş Çelikbaş ve yönetim kurulu üyesi İsa Yeşiltaş olduğu halde Gazetemiz Akyazı Şubesini ziyaret ederek 26 Nisan tarihinde Sakarya’da yapılacak olan ve Genel başkanları Özgür Özel’in de katılacağı mitinge davet etti.

Miting öncesi Akyazı’da Çarşamba, Cuma ve Cumartesi günleri çarşı içinde stant açacaklarını, açacakları stantlarında el broşürleri dağıtıp vatandaşları mitinge davet edeceklerini ve bu arada da partiye üye kayıtlarına devam edeceklerini, 22 Nisan günü de (yarın) İl Başkanı Oğuz Can Curoğlu’nun Akyazı’ya geleceğini ve bu gelişinde de İl başkanının Esnafla buluşacağı açıklaması yaptı.

Gazetemiz temsilcisi Salim Özyılmaz’da yapılan ziyaret ve verilen bilgiler için CHP İlçe başkanı Mustafa Sağır ve ekibine teşekkür etti.