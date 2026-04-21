Ağaç İşleri Odası başkanı Birol Yılmaz “ Keresteciler için sanayi sitesi yapmak istiyoruz”

Akyazı Ağaç İşleri Esnaf Odası başkanı Birol Yılmaz Gazetemiz Akyazı temsilciliğine bir nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyaret sırasında konuşan başkan Birol Yılmaz, bir önceki seçimde göreve seçilmeden önce üyelerimize üç konu hakkında söz vermiştim. Bunlardan ikisini yeri getirdim. Ama üçüncüsünü bütün imkanlarımı kullanmama rağmen yerine getiremediğim için üzgünüm dedi ve konuyu bu dönemde tekrar dillendiriyorum ve diyorum ki, Akyazı kerestecileri bir sanayi sitesini çoktan hak etti. Bu konuda herkes üzerine düşeni yaparsa sorun gibi görülen bu durum sorun olmaktan çıkar dedi.

Kereste Esnafının Akyazı da önemli yer tuttuğunu, el birliği içinde Akyazı’ya sadece kerestecilere ait güzel bir sanayi sitesinin kurulabileceğini söyleyen başkan Birol Yılmaz, bizim öncelikli olarak bu siteyi yapabileceğimiz yere ihtiyacımız var. O yeri temin

edebilirsek, biz keresteci esnafı olarak bu sorunun altından kalkarız dedi ve bu konuyu şu an itibarıyla yönetim kurulu üyesi bulunduğu Türkiye Ağaç İşleri Federasyonuna da (TAİF) götürdüğünü, yönetim kurulu üyelerinin bu soruna sıcak baktıklarını ve Federasyon olarak her türlü desteğe hazır olduklarını da söylediler dedi.

Bütün amacımız başkanlıklarını yaptığımız Üyelerimize hizmet etmektir diyen ve bu sözün altını çizen Akyazı Ağaç İşleri Başkanı Birol Yılmaz, site sorununu hallettiğimiz takdirde Odamızın İlçe genelinde hiçbir sorunu kalmayacağını da yaptığı açıklamasında belirtti.

Hepinizin bildiği gibi İlçe ve İl’deki bütün SESOB’a bağlı Odalarımız genel kurullarını tamamlamış ve bütün dikkatimizi de Mayıs ayı başında yapılacak olan Birlik Genel kuruluna çevirmiş durumdayız. Adaylar tek tek ortaya çıkıyorlar. İnşallah hayırlısı ne ise olur diyen başkan Yılmaz, kendilerinin de bu konuda arkadaşları ile birlikte yol arayacaklarını da sözlerine ekledi ve Gazetemiz Yenigün’e de başarı dileklerini sunmayı ihmal etmedi.

Gazetemiz Akyazı temsilcisi Salim Özyılmaz’da yapılan ziyaret için başkan Birol Yılmaz’a teşekkür etti ve kendilerine başarılar temennisinde bulundu.