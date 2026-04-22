23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI TÖRENLERLE KUTLANIYOR

​​​​​​​Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gösterilerin olmadı sada törenlerle kutlanacak.

İlk tören Atatürk Anıtı önünde düzenlenecek. 23 Nisan sabahı saat 10.00 da Anıta çelenk konularak saygı duruşunda bulunulacak ardından İstiklal Marşı söylenecek.

İkinci tören saat 11.00 de Sosyal gelişim Merkezi salonunda Atatürk ve İnönü Ortaokulları ile Konuralp İlkokulunun hazırladığı program icra edilecek.

Programda Kahraman Maraş ve Şanlı Urfa’da meydana gelen öğrencilerimizin şehit olması ve yaralanmaların olması nedeniyle programda gösterilere yer verilmeyerek sade bir tören gerçekleşecek. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ve şiirler okunacak