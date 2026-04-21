Akyazı, Uluslararası Sıfır Atık Şehirler Ağı’na katıldı

​​​​​​​Akyazı Belediyesi Türkiye’den yalnızca 20 belediyenin dahil edildiği Uluslararası Sıfır Atık Şehirler Ağı’na katıldı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın eş yürütücü olduğu ve Basel Sözleşmesi Asya ve Pasifik Bölgesel Merkezi (BCRC China) tarafından kurulmuş olan Uluslararası Sıfır Atık Şehirler Ağı'nın lansman toplantısı dün İstanbul’da Sıfır Atık Vakfı’nda gerçekleştirildi. Türkiye’den yalnızca 20 belediyenin dahil edildiği Sıfır Atık Şehirler Ağı’nda Akyazı Belediyesi de yer aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, BCRC China Müdür Yardımcısı Nana Zhao ve Belediye Başkanları ile birlikte toplantıya katılan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Akyazı Belediyesi’nin sıfır atık ağına katılmasını sağlayan protokolü imzaladı ve uluslararası sıfır atık sertifikasını aldı.

Akyazı Belediyesi’nin Uluslararası Sıfır Atık Şehirler Ağı’na katılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Küresel sıfır atık yaklaşımını güçlendirmek amacıyla başlatılan 'Uluslararası Sıfır Atık Şehir Ağı'na ülkemizin eş yürütücü olarak dahil olması ile birlikte çevre politikalarında da yeni bir döneme geçildi. Yerelden küresele uzanan bu model ile birlikte sıfır atık sürecinin daha da yaygınlaşmasını bekliyoruz” dedi.

Başkan Soykan, “ Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde başlatılan ve Bakanlığımız tarafından yürütülmekte olan "Sıfır Atık Projesi" doğrultusunda ilçemizde sürdürülebilir çevre yönetimi anlayışını güçlendirmeye, atık oluşumunu en aza indirmeye ve geri kazanım oranlarını artırmaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.