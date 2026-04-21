Dokurcun’lu muhtarlardanİl illi Eğitim Müdürü Bakırtaş’a taziye ziyareti

​​​​​​​Akyazı Dokurcun Çengeller Mahallesi Muhtarı Emin Çengel, Kuloğlu Mahallesi Muhtarı Adem Yılmaz ve Çaylar Mahallesi

Akyazı Dokurcun Çengeller Mahallesi Muhtarı Emin Çengel, Kuloğlu Mahallesi Muhtarı Adem Yılmaz ve Çaylar Mahallesi Muhtarı Ersin Yaşan beraberlerinde eski Dokurcun belediye başkanı olan Ruhi Yılmaz olduğu halde Sakarya’ya giderek İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş’ı makamında ziyaret edip, Şanlı Urfa ve Kahraman Maraş’ta meydana gelen öğretmen ve öğrencilerin hayatlarını kaybettiği istenmeyen olaylar nedeniyle hayatlarını kaybedenler için Allah’tan rahmet, yaralılar için de acil şifalar dileklerini ilettiler.

Gerçekleştirilen bu ziyaret için eski belediye başkanı Yılmaz ve Dokurcun’lu Mahalle Muhtarlarına teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Bakırtaş, bu ziyaret çok nazik bir ziyarettir. Belediye eski başkanımız ile Ruhi Yılmaz ile Akyazı Mahalle Muhtarlarımıza hem ziyaretleri, hem de iyi niyet dilekleri için bir kez daha teşekkür etmeyi görev sayarım dedi.