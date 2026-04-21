Akyazı İlçe Tarım Müdürü Meydan:“ Meralarımız yeşeriyor, hayvancılığınız güçlenir”

Akyazı İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan yaptığı açıklamada “Meralarımız yeşeriyor, hayvancılığımız güçleniyor” dedi.

Akyazı İlçesi genelinde mera ıslah ve amenajman projesi kapsamında çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen İlçe Tarım Müdürü Meydan, bu çalışmalarda şu ana kadar yaptıkları 100 dekar mera ıslahı çalışmasında sırasında 300 Kg. mera karışımı tohumu kullandıklarını belirti ve böylece meralarımızı yaptığımız ve kullandığımız tohum sayesinde yeşillendirdiklerini açıkladı.

Hayvancılık konusunda da çok hassas olduklarını ifade eden Müdür Veysel Meydan, hayvancılıkta iyi bir yerde olan Akyazı’nın bizlerde meralarını yeşillendirmeliyiz ki, hayvanlarımız o meralardan yararlansın ve Akyazı’da hayvancılık konusunda güçlensin açıklamasından bulundu.