Pazarköy’lü Uzungüngör Ailesinin Acı Kaybı

İlçemiz Ömercikler Mahallesi halkından merhum Kemal, Şeker, İhsan, Selahattin, ve Yaşar Uzungüngör'ün abileri, Salim ve Sedat Uzungüngör'ün babaları Sait Uzungüngör vefat etmiştir.
Sait Uzungüngör’ün cenazesi bugün Pazarköy Mahallesi Camii'nde kılınan öğlen namazı ve cenaze namazını müteakip Pazarköy Mahallesi aile mezarlığında defnedildi.
Merhum Sait Uzungüngör’e Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabırlar niyaz ederiz. Mekanı cennet olsun. BİZİM AKYAZI
Taziye :Sedat Uzungüngör 05396591354