PAZARKÖYLÜ ONUR AİLESİ YASTA

Akyazı Pazarköy Mahallesi halkından, Hacı Ali Uluköylü'nün kızı Süleyman Onur'un eşi Yaşar Onur'un annesi Yusuf ,Sabri ,Hamit, Osman ve Hüseyin Uluköylü'nün kız kardeşleri.

Akyazı Pazarköy Mahallesi halkından, Hacı Ali Uluköylü'nün kızı Süleyman Onur'un eşi Yaşar Onur'un annesi Yusuf ,Sabri ,Hamit, Osman ve Hüseyin Uluköylü'nün kız kardeşleri. Merhum Salih ve Selahattin Onur'un, Kerim Bahattin Musa Sebahattin ve gazeteci Alaattiin Onur'un yengeleri Meliha Onur vefat etti.

Cenazesi bugün Pazarköy Merkez Camii'nde kılınan öğlen namazına müteakip aile mezarlığına defnedildi.

Merhumeye Cenab-ı Allah'tan rahmet yakınlarına sabırlar niyaz ederiz. Mekanı cennet olsun BŞİZŞM AKYAZI

Taziye: Alaattin ONUR v+90 546 494 53 53