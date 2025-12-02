Başkan Soykan kan bankası gibi

Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan, kan verilmesi ile ilgili sürekli olarak açıklamalarda bulunur. Hem de bir plan ve program dahilinde de kan verir.

Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan, kan verilmesi ile ilgili sürekli olarak açıklamalarda bulunur. Hem de bir plan ve program dahilinde de kan verir.

Tam bir ifadeyle kan bankası olan Akyazı Belediye başkanı Soykan geçtiğimiz günlerde İlçenin eski belde belediyesinin de bulunduğu Dokurcuna bir açılış için gitti ve orada kan toplama aracını ve ekibini görünce kan vererek 18.kez kan verme gibi bir rakama ulaşmış oldu.

Kan verdikten sonra gazetecilerin kendisine sorduğu “ Kaçıncı kez kan veriyorsunuz” şeklindeki bir soruya “rakamı hatırlayamıyorum” şeklindeki cevabı da onun rakamdan ziyade kan vermenin önemini anlatması bakımından önemliydi şeklinde değerlendirilebilir.