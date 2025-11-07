MİNİK ELLER "BİR FİDAN DA BİZDEN OLSUN" DEDİ VE FİDAN DİKTİLER

​​​​​​​Akyazı Hasanbey Mahallesinin Nevret Banoğlu ilkokulunda okuyan öğrencileri orman haftası nedeniyle “Bir fidanda biz dikelim” dediler ve diktiler.

Öğretmenleri Sevgi Kara ve Ferhat Koçak’ın nezaretinde Hasanbey Mahallesinde fidan dikimi yaparak büyüklerin gözlerine girmeyi başardılar.

Hasanbey Mahallesi Muhtarı Mustafa Aldın ile Cami Dernek başkanı Süleyman Aydın’da yapılan etkinliği sonuna kadar izleyenler arasında yer aldılar.

Öğrenciler tarafından dikimi gerçekleşen fidanlar doğaya ve Hasanbey Mahallesine güzel görüntüler izlettirdi ve öğrencilerin mutlukları görülmeye değer güzellikteydi.