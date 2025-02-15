Parkta ne bulduysa çaldı

İşletmeci N.A. işletmekte olduğu Kuzuluk tabiat parkına giren hırsız ya da hırsızlar tarafından işletmesine ait 30 adet ağaç piknik masası, 14 adet plastik masa, 78 plastik sandalye ve mutfak tüpü

JASAT hırsızları malları satarken yakaladı

İşletmeci N.A. işletmekte olduğu Kuzuluk tabiat parkına giren hırsız ya da hırsızlar tarafından işletmesine ait 30 adet ağaç piknik masası, 14 adet plastik masa, 78 plastik sandalye ve mutfak tüpü dahil olmak üzere çeşitli mutfak eşyalarının çalındığını Akyazı İlçe Jandarmaya giderek şikayette bulundu., Şikayet üzerine olay yerine geldi ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Bu inceleme sonunda çalınan malzemelerin 54 AGJ *** plakalı bir araçla taşındığını tespit etti ve Akyazı Jandarması kısa adı JASAT olan Jandarma Suç Araştırma ve Asayiş Timi takip sonunda araca ve hırsızlara ulaştı.

Malları çalan A.Y. ve M.A. isimli şahısları çaldıkları malları satmaya çalışırlarken suçüstü yakaladı ve gözaltına aldı. Haklarında düzenlenen evraklarla mahkemeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

Hırsızları yakalayan ve malları satılırken ele geçiren Akyazı Jandarması suç ve suçlulara asla geçit vermeyeceğiz dedi ve benzer olalar karşısında vatandaşların dikkatli olmaları ve şüpheli durumlarda da durumu güvenlik güçlerine bildirmeleri çağrısında bulundu.