Orman İşletme deposunda patlama oldu İkisi ağır üç yaralı var

​​​​​​​Akyazı Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Yongalık deposunda patlama meydana geldi. Edinilen bilgilere göre patlamada üç çalışan yaralandı.

Akyazı Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Yongalık deposunda patlama meydana geldi. Edinilen bilgilere göre patlamada üç çalışan yaralandı.

Patlamanın ağaç damgalamada kullanılan boyanın bulunduğu varilde henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldiği öğrenildi.

Meydana gelen olayda Faik Y. Selçuk Y. ağır Abdülkadir T. de hafif şekilde yaralandı. Ağır yaralılar kaldırıldıkları Akyazı Devlet Hastanesinden Sakarya Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildiler.

Jandarma da meydana gelen olayla ilgili olarak inceleme başlattı.