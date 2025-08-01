ODALARDAN ASAKYAZISPORUN MEVCUT YÖNETİMİNE TAM DESTEK

Asakyazıspor’un yarın yapılacak olan olağan kongresi öncesi Akyazı’da faaliyetlerini sürdüren 7 ODA Başkanı geçtiğimiz 2 sezondur başarılı bir yönetim gösteren Şamil Türkan Başkanlığındaki AS Akyazıspor yönetiminin bu kongrede de görevine devam etmesi yönünde görüş birliğinde olduklarını

Asakyazıspor’un yarın yapılacak olan olağan kongresi öncesi Akyazı’da faaliyetlerini sürdüren 7 ODA Başkanı geçtiğimiz 2 sezondur başarılı bir yönetim gösteren Şamil Türkan Başkanlığındaki AS Akyazıspor yönetiminin bu kongrede de görevine devam etmesi yönünde görüş birliğinde olduklarını basın toplantısı düzenleyerek görüşlerini kamu oyuna duyurdular.

OLİVİA tesislerinde düzenlenen basın toplantısında açıklamayı Akyazı Manifaturacılar, Ayakkabı ve Tuhafiyeciler Esnaf Odası Başkanı ismet Öztürk yaptı.

Basın açıklaması aynen şöyle:

Bundan bir süre önce basına kapalı olarak gerçekleştirdiğimiz toplantıda Akyazı’mızın güzide kulübü ilçe takımımız As Akyazıspor’umuzun 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 17.30 da Sosyal Gelişim Merkezi salonunda yapılacak olan Olağan genel kurulu hakkında fikir birliğine varmış bulunuyoruz. Başta Şahsım ve burada bulunan birçok ODA başkanımızın da yöneticiliğini yaptığı AS Akyazısporumuzun akibeti hepimizi yakından ilgilendirmektedir.

Dolayısı ile yarın gerçekleşecek olan olağan genel kurulda mevcut Başkan Şamil Türkan ve yönetim kurulunun adaylığını henüz açıklamaması bizlerde derin bir tereddüt yaratmıştır. İlçemize veda duygusu hassasiyetleri oldukça yüksek olan meslek odası başkanları olarak kulübümüzün gençliğimizin ve çocuklarımızın geleceği adına mevcut yönetimin yarınki olağan genel kurulda tekrar açıklamalarını oldukça önemli bulmaktayız.

Mücadelenin, emeğin, birlik ve beraberliğin timsali olan kulübümüz, efsaneleri, unutulmaz hatıraları bünyesinde bulundurarak yıllarca tüm Akyazı’yı etrafında birleştirmiştir. Ne bu efsanelerin unutulmasına ne de bu hatıraların silinmesine rızamız yoktur. Camiamızı adaysız bırakmanın kongrenin ertelenmesi durumunun ilçemize ve camiamıza yakışmayacağı hepimizin malumudur.

Bu nedenle; son 3 yıldır tüm Akyazı adına yüksek enerji ve verimlilikle hepimize tarifsiz duygular yaşatan As Akyazıspor Kulübü Başkanı Şamil Türkan ve yönetimine görevlerine devam etmesi hususunda çağrıda bulunuyoruz.

Gerekli görülmesi ve talep edilmesi halinde ise meslek odaları olarak taşın altına bedenimizi koyacağımızı birkaç meslek odası başkanımızın da mevcut yönetime destekte bulunmak adına As Akyazıspor yönetim kurulunda görev alabileceğini belirtmek istiyoruz.

Bu vesile ile; yarın yapılacak olan genel kurul toplantısında bizlere unuttuğumuz heyecanları hatırlatan, almış olduğu bayrağı başarı ile yukarı taşıyan, memleketi adına sorumluluktan kaçınmayan mevcut Başkan Şamil Türkan ve yönetiminin ilçemizin her kademesince yüksek oranda desteklenerek göreve devam etmesi hepimizin beklentisidir.

Yarın yapılacak olan kongrenin ilçemize ve spor camiamıza hayırlı olmasını diliyor, teşrifleriyle biz meslek odası başkanlarını yalnız bırakmayan kıymetli basın mensuplarına sevgi ve saygılarımızı sunuyorum. Sağolun var olun.