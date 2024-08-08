Nostalji Park Kent Meydanı Olacak

​​​​​​​Açılışı bugünün Cumhurbaşkanı o günün İstanbul Belediye başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Nostalji parkında bulunan binaların

Açılışı bugünün Cumhurbaşkanı o günün İstanbul Belediye başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Nostalji parkında bulunan binaların yıkımına belediye tarafından başlandı.

Süre uzatılmayınca ve kontratı yenilenmeyince son işletmecisi tarafından 2023 yılının Aralık ayında belediyeye teslim edilen Nostaljik park, teslim tarihinden itibaren bazı gruplar tarafından olumsuz olarak kullanılmaya başlanınca bu durum park etrafındaki vatandaşların şikayetlerine ve tepkilerine neden olmaya başlamıştı.

Şikayetleri ve tepkileri dikkate alan Akyazı belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri marifetiyle park içinde bulunan binaların yıkımına başladı. Belediye tarafından başlatılan yıkım çalışması vatandaşları memnun etti.

Nostalji park açıldığı günden itibaren park içinde yapılan binaların bir bölümü park alanı ve çay ocağı, bir bölümü de düğün salonu olarak kullanılıyordu.

Altı otopark üstü kent meydanı olacak

Akyazı belediyesi, yıkım, temizlik ve düzenleme işlemi tamamlandıktan sonra o alanın altını oto park üst kısmını da kent meydana yapmak için proje çalışması başlatacak.

Yetkililerden alınan bilgiye göre projenin en kısa zamanda tamamlanacağı ve proje tamamlandıktan sonra da ihale aşamasına geçilecek. Projenin hayata geçirilmesi ile Akyazı güzel bir meydana ve çok büyük ihtiyaç olan otoparka kavuşmuş olacak.