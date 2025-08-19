Mudurnu Deresi hakkında Vali'den açıklamalar, Çevre İl Müdürüne sorular

Mudurnu Deresi...Çocukluğumdan hatırlandığım sıcak yaz aylarında serin sularında yüzdüğümüz yer.. Pırıl pırıl suları Çevresinde ailece piknik yaptığımız ve balık avladığımız yer.

Mudurnu Deresi hakkında Vali Bey’in açıklamaları ve Çevre Müdürlüğüne sorular

Mudurnu Deresi...Çocukluğumdan hatırlandığım sıcak yaz aylarında serin sularında yüzdüğümüz yer.. Pırıl pırıl suları Çevresinde ailece piknik yaptığımız ve balık avladığımız yer.

Sonra bir yandan ormanlarımızın fındık bahçeleri yapılmak için yakıldığı, derelerin yıdan yıla sularının azaldığı, dere ve nehirlerin kirlenmeye başladığı yıllar. Sonrasında Mudurnu Deresinin sanayi ile birlikte ölü nehir hale gelişi.

Sanayiden sonra 7 köyün yararlandığı, hayvanlarını suladığı, tarlalarını sukladığı ölü nehir oluşu. Ne haberler yayınlandı. Başta İlçe yetkilileri olmak üzere herkes olanı biteni seyretti.

Kirlilik artık öylesine isyan ettirecek boyutlara geldi ki; Valilik Mudurnu Deresindeki bir tekstil fabrikasına kapatma kararı verdi. Sadece suçlu 1 fabrika değil ki. O güzergahta faaliyet gösteren arıtma tesisleri olan ancak masraflı olduğu için atıklarını mudurnu'ya akıtan suçlu sanayi kuruluşları da var.

Geçtiğimiz hafta Akyazı bu gidişata son vermek üzere eylem yaptı hem de ne eylem. Durumun ciddiyetini anlayan yetkililer görevlerini hatırladılar.

Vali Rahmi Doğan'ın açıklamaları konu ile ilgili açıklama yaptı ve açıklaması gündeme damgasını vurdu. Vali Doğan'ın açıklaması özetle şöyle:

''Orada 17 kadar fabrika var. Bu fabrikaların atıklarının dereye atıldığı hakkında kamuoyunda ciddi bir rahatsız vardı. Yetkili birimlerin bu fabrikaları denetleyerek gerekli işlemleri yapması lazımdı. Demek ki burada bir ihmal var. Bu sebeple Çevre ve Şehircilik Bakanlığından iki adet müfettiş istedim. Gelen bu müfettişler hem çevre hasarını tespit edecek hem de olası ihmallerin önüne geçecektir.''

Şöyle demem lazım aslında.

Devletin valisi daha ne diyecek.

' Burada bir ihmal var. Müfettiş istedim.''

Vali beyi tebrik etmek lazım. Kararlılıkla olayın üstüne gitmiş.



İl Müdürü Nedim Arsal'a sorular

Şimdi bir konunun altını çizmek lazım.

Eleştirilerin odağındaki isim Sakarya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Nedim Arsal.

Sayın müdür göreve geldiği günden bu yana gündemde.

Siyasetin önemli isimlerinden Şevki Yılmaz’ın damadı Nedim Arsal...

Şunu ifade etmem lazım; Nedim Arsal'ın kayınpederi üstünden kendisine yapılan yorumları doğru bulmam.

Ben kurumlardaki yetkililerin akrabalık bağlarına değil, görevlerini layıkıyla yapıp yapamadıklarına bakarım.

O nedenle zaman zaman sorduğum gibi soruyorum:

''Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü; Mudurnu deresi kenarında ki işletmeleri denetledi mi; denetlediyse; kaç numune aldı; bu numune sonuçlarında ne çıktı. Son beş yılda ne kadar ceza kesildi?"

Benim ilgilendiğim kısımlar bunlar.

Sayın Müdür Arsal'ın bu konuda söyleyecekleri varsa seve seve paylaşırım.

Zaten gelecek olan bakanlık müfettişleri bu soruların cevaplarını arayacaktır.