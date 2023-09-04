MİNİKLERİN OKULA UYUM HAFTASI BAŞLADI

​​​​​​​2023-2024 Öğretim ve Eğitim yılı bugün resmen başladı. Milli Eğitim Bakanlığının son yıllardaki uygulaması ile okulla ilk tanışan ana sınıfı ve 1.sınıfa yeni başlayan çocukların okulu

2023-2024 Öğretim ve Eğitim yılı bugün resmen başladı. Milli Eğitim Bakanlığının son yıllardaki uygulaması ile okulla ilk tanışan ana sınıfı ve 1.sınıfa yeni başlayan çocukların okulu, öğretmenini ve arkadaşlarını tanıması için “Okula uyum haftası” olarak diğer öğrencilerden bir hafta önce okula gelmeleri uygulaması bu gün başladı.

Okulda ilk gün öğrenciler sıralarına anneleri ile birlikte oturdular. Öğretmenleri ve arkadaşları ile tanıştılar. Öğretmenlerini dikkatlice dinlediler. Hafta süresince yapacakları etkinlikler hakkında bilgilendirildiler. Öğrenciler kısa sürede yeni arkadaşlarını tanıdılar, ilk gün fotoğrafları çektirildi.

Uyum haftasında 2. Gününde öğrenciler Okulun bölümleri, sınıflar, idare odaları, tuvaletler, kantin, öğretmenler odası ve bunların nasıl kullanılacağını öğrenecekler.

3. 4, ve 5. Günlerde ise çeşitli etkinlikler yapılarak öğrencilerin okula karşı ilgileri artırılacak. Ortaya çıkabilecek sorunlar öğretmen, veli ve rehber öğretmenler birlikte çözecekler.

Tüm öğrenciler ise 11 eylül 2023 Pazartesi günü yeni öğretim yılına başlayacak.