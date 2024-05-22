İLÇE TARIM MÜDÜRÜ MEYDAN’IN SAPANCA’DAN MİSAFİRLERİ VARDI

​​​​​​​Sapanca İlçe Tarım Müdürü Süleyman Kabakçı ve Sapanca Ziraat Odası başkanı Necati Başar Akyazı İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan’ı ziyaret ettiler.

Sapanca İlçe Tarım Müdürü Süleyman Kabakçı ve Sapanca Ziraat Odası başkanı Necati Başar Akyazı İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan’ı ziyaret ettiler.

Mesleki konuların konuşulduğu bu ziyaretten sonra açıklama Akyazı İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan’dan geldi. Meydan, Sapanca İlçe Tarım Müdürü değerli mevkidaşım Süleyman Kabakçı ile Sapanca Ziraat Odası başkanı değerli büyüğümüz Necati Başar’ı bugün misafir ettim. Yaptıkları ziyaret beni fazlasıyla memnun etti. Ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyor ve görevlerinde üstün başarılar diliyorum dedi.