Sevinç Özer yetki belgesini aldı

​​​​​​​Türk Kızılay Genel Merkezine bağlı Yönetişim Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından Akyazı Kızılay Şubesi tarafından kadın başkanlığına

Türk Kızılay Genel Merkezine bağlı Yönetişim Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından Akyazı Kızılay Şubesi tarafından kadın başkanlığına atanan Sevinç Özer’in yetki belgesi Ankara’dan geldi. Yetki belgesi düzenlenen bir törenle Sevinç Özer’e Kızılay Akyazı Şubesi başkanı Mustafa Birincioğlu tarafından verildi.

Kızılay Akyazı Şubesi yönetimi de Mayıs ayına ait olağan toplantısını da bu tören öncesi yaptı. Mustafa Birincioğlu’nun başkanlığında gerçekleşen toplantıda gündemdeki maddeler görüşülüp karara bağlandı.

Açıklama toplantı sonrası başkan Birincioğlu’ndan geldi. Birincioğlu Nisan ayı içinde 75 haneye gıda ve giyim yardımı yaptıklarını ve yine aynı ay içinde yurt içi ve yurt dışında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak olan yardımlarda kullanılması için bağışçılardan sağlanan 153 bin 980 liranın da Genel Merkez hesaplarına aktarıldığını söyledi.

Kızılay Akyazı Şube başkanı Mustafa Birincioğlu, kurban bayramının yaklaştığı şu günlerde daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmak için şube yönetimi olarak hazırlıklarını şimdiden hızlandırdıklarını söyledi ve her konuda olduğu gibi Akyazı Kızılay’ı yardım konusunda da üzerine düşeni fazlasıyla yapacaktır ifadelerini kullandı.