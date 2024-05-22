HAYAT PAHALILIĞI VATANDAŞLARI ÜRETİME YÖNLENDİRDİ

2 Yıldır giderek artan ve bilhassa dar gelirli vatandaşları bunaltan enflasyon canavarı vatandaşları kendi ihtiyaçlarını üretme noktasına getirdi.

Yaz mevsimi geldi. Sebze meyve bollaştı. Herkes ucuzluk beklerken aksine pahalılık bir türlü geri gelmeyince vatandaşlar evlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere domates, biber çeşitleri, patlıcan, pırasa, lahana, marul fideleri satan esnafın sergileri önünde adeta kuyruk oluşturdu.

Demeti 20 liradan satışa sunulan demet fidelere daha çok ilgi gösterilirken tanesi 5-7.5 liradan satılan hibrit fidelere de rağbet edenler var.

Fideciler satışlardan oldukça memnun. Herkes kendi ihtiyaçlarını üretirse fiyatların sonbahara doğru düşeceğini, enflasyon canavarını yenmenin tek yolunun üretim olduğunu belirtiyorlar.