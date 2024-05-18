KARAPÜRÇEK KAYMAKAMI KILIÇ AKYAZI KIZILAY ŞUBESİNİ ZİYARET ETTİ

Karapürçek Kaymakamı Kübra Baka Kılıç Kızılay’ın Akyazı Şubesine bir ziyaret gerçekleştirdi.

Karapürçek Kaymakamı Kübra Baka Kılıç Kızılay’ın Akyazı Şubesine bir ziyaret gerçekleştirdi.

Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu, Şube Kadın Kolları Başkanı Sevinç Özer, Medya ve tanıtım sorumlusu Sevim Ünlütürk ve saha sorumlusu Selma Canbakan tarafından sğırlanan Kaymakam Kübra Baka Kılıç, Kızılay Akyazı’nın çalışmalarını yakından takip ettiğini söyledi. Başkan Birincioğlu’na ve Kadın Başkanı Sevinç Özer’in nezninde hem Kızılay Şube Yönetimi ile kadın başkan yönetimini hizmetlerinden dolayı tebrik etti.

Kızılay Akyazı Şube Baikanı Birincioğlu da Kaymakam Kılıç’a teşekkür etti ve kendisine Kızılay gönüllü yeleği hediye etti.