Akyazı Kızılay Anadolu Lisesi Öğrencilerine 1-7 Mart Deprem Haftası Dolayısıyla Deprem Eğitimi verdi.

​​​​​​​Türk Kızılay Akyazı Şube Başkanlığı ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Kızılay Topluluğu ile beraber, Akyazı Anadolu Lisesi öğrencilerine deprem konusunda bilinçlendirme amaçlı

Türk Kızılay Akyazı Şube Başkanlığı ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Kızılay Topluluğu ile beraber, Akyazı Anadolu Lisesi öğrencilerine deprem konusunda bilinçlendirme amaçlı bir seminer düzenledi.

1 ile 7 Mart tarihleri arasındaki deprem haftası çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere depremin olası etkileri ve Kızılay'ın rolü üzerine bilgiler aktarıldı.

Seminerde öğrencilere Kızılay'ın misyonu ve vizyonu hakkında bilgilendirme yapıldı, 6 Şubat'ta yaşanan depremin ardından Türk Kızılay Akyazı Şubesinin yürüttüğü çalışmalar ve depremzedelere yönelik sağladığı yardımlar hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. Ayrıca, depremde destek olan ülkeler hakkında öğrencilere bilgi verildi.

Seminerde, Kızılay'ın gelecekte gerçekleşebilecek felaketlere karşı nasıl hazırlandığı ve bu tür durumlarda nasıl müdahale ettiği konularında bilgilendirildi. Öğrencilerin sorularının da yanıtlandığı etkinlik, deprem bilincinin artırılmasına ve toplumun bu tür olaylara karşı daha hazırlıklı olmasına katkı sağladı.

Akyazı Anadolu Lisesi öğrencilerine verilen deprem semineri, toplumda afet bilinci ve dayanışmasını küçük bilinçlendirmek adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.