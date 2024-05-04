AKYAZI’DA AKIL OYUNLARI YARIŞMALARI TAMAMLANDI DERECEYE GİRENLER ÖDÜLLERİNİ TÖRENLE ALDI

​​​​​​​Milli Eğitim Bakanlığı Çalışma Programı çerçevesinde yer alan akıl oyunları yarışmasını Akyazı ayağı bu gün yapıldı. İlkokullar ve Orta Okullar olmak üzere iki kategori üzerinden yapılan yarışmalar Büyük

Milli Eğitim Bakanlığı Çalışma Programı çerçevesinde yer alan akıl oyunları yarışmasını Akyazı ayağı bu gün yapıldı. İlkokullar ve Orta Okullar olmak üzere iki kategori üzerinden yapılan yarışmalar Büyük Şehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi salonlarında yapıldı.

Mangola, Küre, Pentago, Equilibrıo ve Q-Bitz olmak üzere 5 oyun üzerinden yapılan yarışmalar oldukça zevkli ve çekişmeli geçti. Okullarını temsil eden öğrenciler, öğretmenleri ve velilerinin de oldukça heyecanlı ve iddialı oldukları yarışmalara rakiplerine yenilen öğrencilerin gözyaşlarını yatıştırmak yine öğretmenlerine düştü.

İlkokulların sabah, orta okul öğrencilerinin öğleden sonra eleme usulü yapılan yarışmalar sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir ve Sosyal Gelişim Merkezi Müdürü tarafından verildi.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ramazan Şerbetçi, Kuzuluk Enver Ören Orta okulu Müdürü Ömer Öztaş, Kuzuluk İlkokulu Müdürü Erdal Erdinç, Kuzuluk Mehmet Soykan İlkokulu Müdürü Orhan Ay ve Topçusırtı İlkokulu Müdürü Ahmet Dursun’un Organize ettiği ve başarı ile sonuçlandırdığı yarışmalarda 10 öğretmen de hakem olarak görev aldı.

Yarışmalar sonunda dereceye giren öğrenciler şu isimlerden oluştu.

İLKOKULLAR:

MONGALA OYUNU:

1-Sıraç Agah Kader - Nevruz Banoğlu ilkokulu 2- Ahsen Dinç – Kabakulak AKV ilkokulu 3- Muhammet Baki Sarı- Madanoğlu İlkokulu

KÜRE OYUNU:

1-Emrecan Limon- Vakıf ilkokulu 2- Hamza Gavoz – Şehit Halil Üleç 3- Ataman Altuğ Mutlu- Konuralp İlkokulu

PENTAGO OYUNU;

1-Yavuz Arda- Nevruz Baboğlu İlkokulu 2-Eslem Kurşun- Madanoğlu ilkokulu 3-Yavuz Selim Tokat- Küçücek İlkokulu

EQUİLİBRİO OYUNU

1-Aylenaz Boz- İlkokulu 2-Ercin Karahan- Şehit halil Üleç İlkokulu 3- Elmira Al-Halebi- Nevruz Banoğlu İlkokulu

BİTZ OYUNU

1-Kerem Aydın- Nevruz Banoğlu İlkokulu 2- Evranur Ulu- Şehit Halil Üleç İlkokulu 3- Mehmet Zahit Aydeniz- Paris İlkokulu

ORTAOKULLAR

REVASİ OYUNU

1-İbrahim Ethem Selçuk- TOBB Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu 2-Zeynep Şule Doğan- Kız İmamhatip Ortaokulu 3-Hürmet Zeynep Hacısüleymenoğlu- Paris Ortaokulu

KULAMİ OYUNU

1-Yiğit Çelik- Kuzuluk Enver Ören Ortaokulu 2-Ecren Yağcı- Kız İmamhatip Anadolu Lisesi 3-Ahmet Enes Yılmaz – kulu

KÜRE OYUNU

1-Emir Karahan- Erdoğdu Ortaokulu 2-Zeynep Özdemir-Akyazı Anadolu Kız İmamhatip Lisesi 3- Burhanettin Efe sayın- Paris Ortaokulu

PENTAGO OYUNU

1-Ahmet Burhan Altuntaş- TOBB Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu 2-Ömer Selim Dursun- Cumhuriyet Ortaokulu 3- Mehmet Alperen Kurt- Sosyal Gelişim Merkezi

MANGALA OYUNU

1* Hatice Kübra Kahveci- Akyazı Kız İmamhatip Anadolu Lisesi 2-Ömer Yağmur- Cumhuriyet Ortaokulu 3-Ömer Asaf Kılıç- TOBB Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu

İlkokullarda 5 oyunun 3 ünde birinciliği alan Nevruz Banoğlu İlkokukulu en başarılı okul oldu.

Yarışmalarda Birinci olan İlkokul öğrencileri 7 Mayıs 2024 Salı günü Sakarya Cadde 54 te saat 11.00 de, Ortaokul öğrencileri 9 Mayıs Perşembe günü saat 11.00 de il Birinciliği yarışmasında Akyazı’yı temsil edecekler.