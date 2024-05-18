Yağlı güreşçiler Fransa da boy gösterdi

​​​​​​​Türk kültürünü tanıtmak amacıyla Fransa’nın Reims şehrinde Dr. Mahmut Gündeşli tarafından kurulan amacı yardım olan Oba Derneği tarafından 4. nü düzenlenen ve

Fransa’nın Metz şehrinde yapılan Kültür Expo Fuarına bu yıl ilk kez yağlı pehlivan güreşçileri de katıldı.

Geleneksel Güreşler Federasyonunun görevlendirilmesi ile Fransa’ya giden yağlı pehlivan güreşçileri Adem Altun, Zeki Balta, Mehmet Akif Ersoy, İsmail Kesgin ve cazgır Ergün Sevindi den oluşan Türk yağlı güreş ekibi katıldığı fuarda büyük ilgi gördü. Kispetlerini giyip çıktıkları alanda attıkları enfes güreşlerin kıran kırana geçmesi izleyenlerden tam not ve büyük alkış aldı.

Ekiple birlikte Fransa’ya giden ve kispet giyerek güreş yapan Akyazı İlçe Spor Müdürü Adem Altun, 7-9 Haziran tarihlerinde Fransa’nın Reims şehrinde bir fuar daha açılacağını söyledi ve Turizm ve Kültür Bakanlığımız tarafından da desteklenen bu fuara de yağlı güreş ekibi olarak bizde katılacağız ve ülkemizin tanıtımına katkı sunacağız dedi.

Oba Derneğinin bir yardım Derneği olduğunun altını bir kez daha çizen İlçe Spor Müdürü Adem Altun, Oba Derneği başkan ve yönetimi tarafından alınan karar gereği gerçekleştirilen fuarlar ve diğer etkinliklerde elde edilen gelirlerle Şubat ayında meydana gelen ve 11 Vilayeti kapsayan asrın depreminin yaşandığı illerimizde 11 okul yapılacağının da müjdesini verdi.

Adem Altun düzenlenmekte olan fuarlara ve diğer etkinliklere kendilerinin dışında tanınmış sanatçıların tanınmış yazarların da katıldığını, ülkemize ait tanınmış markalar tarafından getirilen her türlü damak tadımızı lanseden yiyeceklerin de açılan stantlarda beğeniye sunulduğunu ve satışlarının yapıldığını belirten Altun, fuarların renkli geçtiğini kendilerinin de bunun bir parçası olduklarını, bu durumdan da son derece mutluluk duyduklarını söyleyerek açıklamasını tamamladı.

HABERİN RESİMLERİ WATSAPTAN GÖNDERİLMİŞTİR. BİLGİNİZE