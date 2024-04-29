Sevinç Özer’e önemli görev

​​​​​​​Daha önce çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde aktif olarak görev alan Sevinç Özer, Şube başkanı Mustafa Birincioğlu’nun isteği üzerine Türkiye Kızılay Derneği Yönetişim Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından

Daha önce çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde aktif olarak görev alan Sevinç Özer, Şube başkanı Mustafa Birincioğlu’nun isteği üzerine Türkiye Kızılay Derneği Yönetişim Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından Akyazı Kızılay Şubesi Kadın başkanlığına getirildi. Atama yazısını alan Sevinç Özer hiç zaman geçirmeden yeni görevine başladı.

Kızılay Akyazı Şube başkanı Mustafa Birincioğlu, Genel Merkezimiz tarafından yapılan bu atama bizim için son derece önemlidir. Sayın Sevinç Özer ve arkadaşları sayesinde insan odaklı çalışmalarımızı daha güzel bir şekilde yapacağımıza yürekten inanıyoruz dedi ve Özer’e başarı dileğinde bulundu.