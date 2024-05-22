HALK EĞİTİM KERMESİNE BÜYÜK İLGİ

​​​​​​​Akyazı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü kursları yıl sonu etkinlikleri çerçevesinde sergiye hazırlanırken sergi çalışmaları sırasında yapılacak masrafları karşılamak üzere el işleri ve gıda maddelerini düzenledikleri

Akyazı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü kursları yıl sonu etkinlikleri çerçevesinde sergiye hazırlanırken sergi çalışmaları sırasında yapılacak masrafları karşılamak üzere el işleri ve gıda maddelerini düzenledikleri kermesle vatandaşlara para karşılığında ikram ettiler.

Gazi Süleymanpaşa camii bahçesinde düzenlenen kermese ilgi büyük oldu. Satışa sunulan el işleri kısa sürede bayanlar tarafından kapışıldı.

Erkek misafirler de yiyeceklerden oluşan reyonları ziyaret ederek beğendiği gıdaları para karşılığı aldılar ve masalarda tükettiler.

Kermesin ev sahibi olan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ali Salih Akyüz kermese katılan Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk başta olmak üzere okul Müdürleri, öğretmenler , vatandaşlar ve de kermesin hazırlanmasında emeği geçen usta öğreticiler ile kursiyerlere teşekkür etti.