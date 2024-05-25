Emekli Ormancı Hamza Tan toprağa verildi                         

​​​​​​​Akyazı Ömercikler Mahallesinde ikamet eden İhsan ve yağlı güreş başpehlivanlarından Savaş Tan’ın babaları Orman Muhafaza emekli Memurlarından Hamza Tan

Akyazı Ömercikler Mahallesinde ikamet eden İhsan ve yağlı güreş başpehlivanlarından Savaş Tan’ın babaları Orman Muhafaza emekli Memurlarından Hamza Tan (92) tedavi görmekte olduğu hastanede vefat etti.

Hamza Tan’ın cenazesi evinde alınan helallik sonrası Gazi Süleyman Paşa Camiine getirildi ve Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından merkez mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze merasimine Ak Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan, belediye b aşkan yardımcıları,siyasi partilerin ilçe başkanları, STK başkanları, Mahalle Muhtarları, yakınları, yağlı güreş denildiğinde ilk akla gelen isimlerden Ahmet Kavakçı, Serdar Yıldırım, Ziya Ünlü, Ragıp Çokan, Mustafa Çelik, Süleyman Aykırı, Osman Albayrak, Ensar Bıyık ve Cihat Hikmet gibi başpehlivan ve pehlivanlar katıldı.

Yıllarını güreş sporuna veren ve güreşi bıraktıktan sonra meydan hakemliği yapmaya başlayan Akyazı’nın sevilen ismi Savaş Tan, babasının cenazesine katılanlar teşekkür etti ve haklarını helal etmelerini istedi.