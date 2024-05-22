SAKARYASPOR'A DESTEK

İlimizin güzide spor kulübü ve iftihar kaynağımız olan SAKARYASPORUMUZUN play/of ta final oynamaya hak kazanması ile ilimiz genelinde başlayan bayrak, flama ve pankart asma yarışına Akyazı’da katıldı.

İlimizin güzide spor kulübü ve iftihar kaynağımız olan SAKARYASPORUMUZUN play/of ta final oynamaya hak kazanması ile ilimiz genelinde başlayan bayrak, flama ve pankart asma yarışına Akyazı’da katıldı.

İlk pankartı asan Akyazı belediye Başkanı Bilal Soykan oldu. Belediye hizmet binasına astığı pankartta SAKARYASPORUMUZA başarı dileğinde bulunan belediye başkanı Soykan “Süper lig için gün sayıyoruz” açıklaması yapmayı da ihmal etmedi.

İkinci pankart çarşının hemen girişinde gazete bayiliği de yapan Park büfe, üçüncü pankart ta yine çarşı içinde MRT GSM tarafından asıldı ve asılan pankartlara SAKARYASPORUMUZA çıktığı süper lig yolunda başarılar dileriz yazısı yazıldı.

Bayrak, flama ve pankart asılması ile yakından ilgilenen bir grup Akyazılı final maçını umutla bekliyoruz. Şampiyon olup süper lige çıkacağımızdan adımız kadar eminiz. O nedenle SAKARYASPORA destek amaçlı olarak en kısa zamanda çarşı içi başta olmak üzere Akyazı’nın ana yolları, caddeleri ve sokaklarını bayrak, flama ve pankartlarla donatacağız açıklaması yaptılar.