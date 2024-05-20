Kan bağışı Desteği Bu defa Eyyüp Genç Fen lisesinden geldi

​​​​​​​Kızılay kan bağışı toplama ekibi haftanın her Çarşamba ve Cuma günleri Akyazı’ya gelir bağışlanan kanları toplar.

Kızılay kan bağışı toplama ekibi haftanın her Çarşamba ve Cuma günleri Akyazı’ya gelir bağışlanan kanları toplar.

Bağış toplamak için Akyazı’ya gelen Kızılay bağış ekibine her seferinde ilçede eğitim ve öğretimini sürdüren okullar sırayla bu ekibe destek verirler.

17 Mayıs Cuma günü kan bağışı toplamak için Akyazı’ya gelen Kızılay ekibine bu defa destek Akyazı’nın en seçkin ve prestijli okulu olan Eyyüp Genç Fen Lisesinden geldi.

Fen lisesi öğrencileri giydikleri gönüllü Kızılay yelekleriyle çarşıya çıktılar ve ellerinde Kızılay tanıtım broşürleri ile halkla yakın temas kurup yaşları ve sağlıkları el verenleri kan bağışı yapmaya davet ettiler.

Fen lisesi öğrencilerinin verdiği bu destek sonrasında Kızılay ekibi 68 ünite daha kan bağışı toplayarak Akyazı’dan ayrılmasına öncülük yaptılar.

Kızılay Akyazı Şube başkanı Mustafa Birincioğlu ve ekibinin de yakından takip ettiği bu çalışmadan sonra açıklama yine başkan Birincioğlu’ndan geldi. Birincioğlu haftanın iki günü ilçemize gelerek kan bağışı toplayan ekibimize her gelişlerinde bir okulumuz öğrencilerini de bu çalışmanın içine dahil ederek destek veriyor. Bu kez destek Eyyüp Genç Fen lisemizden geldi. İlçe Milli Eğitimimiz başta olmak üzere bağış ekibimizin yaptığı bağış toplama çalışmasına katkı sunan okullarımızın yetkililerine ve öğrencilerimize teşekkür etmeyi bir borç biliriz dedi.