Meydan’dan Ömercikoğlu’na ziyaret

​​​​​​​İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına getirilen Sadi Ömercikoğlu’nu makamında ziyaret ederek seçildiği yeni görev için “hayırlı olsun”

İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına getirilen Sadi Ömercikoğlu’nu makamında ziyaret ederek seçildiği yeni görev için “hayırlı olsun” temennisinde bulundu.

Meydan’ın yaptığı bu ziyarette Ömercikoğlu ile Akyazı’nın hem ticareti hem de Tarımını konuştu. Yeni başkan Ömercikoğlu’na özellikle tarım konusunda geniş bilgilendirmede bulundu.

Yapılan ziyaretten dolayı memnuniyetini ifade eden ATSO’nun çiçeği burnunda yeni başkanı Sadi Ömercikoğlu Tarım Müdürü Meydan’la geniş kapsamlı bir görüşme yaptık ve birbirimize destek sözü verdik dedi ve ziyaret için Meydan’a teşekkür etti.