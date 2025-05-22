KÜÇÜCEK ORTAOKULUNDA TÜBİTAK BİLİM FUARI

​​​​​​​TÜBİTAK Bilim Fuarları; temel ve ortaöğretimde bilim kültürünün geliştirilmesine yönelik olarak MEB'e bağlı devlet okulları, Mesleki Eğitim Merkezleri ve BİLSEM'lerde düzenlenen, TÜBİTAK tarafından uygun

TÜBİTAK Bilim Fuarları; temel ve ortaöğretimde bilim kültürünün geliştirilmesine yönelik olarak MEB'e bağlı devlet okulları, Mesleki Eğitim Merkezleri ve BİLSEM'lerde düzenlenen, TÜBİTAK tarafından uygun görülen alt projelerin sergilendiği etkinliklerden biri de Küçücek Mahallesi ortaokulunda gerçekleşti.

Okul bahçesinde sergilenen TÜBİTAK tarafından uygun bulunan projeler törene katılan Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can ve okul müdürleri tarafından açıldı.

Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başladı.

Okul Müdürü Mehmet Arlı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can yaptıkları konuşmalarda bilimsel çalışmaların ülkelerin kalkınması ve güçlenmesindeki önemi üzerinde durdular.

Daha sonra projelerin sergilendiği reyonları gezen davetliler proje sahipleri öğrencilerden ayrıntılı bilgi aldılar. 1 gün açık kalan ve büyük ilgi gören Fuarı çok sayıda vatandaş tarafından gezildi.

Sergiyi ziyaret edenlere de çeşitli ikramlarda bulunuldu.