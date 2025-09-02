Köyüme Dokunma Platformu başkanı Mecdi Cengiz ​​​​​​​“ Son 5 yılımız oyalama ve yanıltma ile geçti “

Yıllardan beri hukuk mücadelesi vermekte olan vei yasanın kendilerine tanımış olduğu halklardan yararlanmak için ç almadık kapı, gitmedik yer, görüşmedik kişi ve kurum bırakmayan, bugüne kadar istediği sonucu elde edemeyen “Köyüme Dokunma Platformu” başkanı Mecdi Cengiz sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı son açıklamasında şunları söyledi “ Son 5 yılımız oyalama ve yanıltma ile geçti. Cumhurbaşkanımız tarafından imzalanan “Köy Tüzel Kişiliğinin Korunmasına” ilişkin kanun üzülerek ifade etmeliyim ki, Sakarya’mızda uygulanmıyor. Belediye başkanları da gelirimiz azalacak endişesi ile bazı muhtarlarımızın müracaatlarını ya gündeme almıyor, ya da meclis te ret ediyor. Halbuki yurdumuzun birçok İlinde bu yasa uygulanmaya başlandı. Sakarya’da 424 mahallenin en az 250’si belirlenen kriterlere sahip olduğu halde makul, mantıklı ve yasal hiçbir dayanağı olmayan muafiyet bahaneleri, oyalama, yanıltma ve baskılarla bu yasa yok sayılmaya çalışılıyor. Aslında bu yasa köylülerimiz için tam bir ifadeyle CAN SUYUDUR” dedi ve bu konuda herkesten destek istedi.